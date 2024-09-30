Будь то літо, весна чи осінь або навіть зима, якщо ви посадили її в теплиці, буряк стійкий як до спекотної, так і до прохолодної погоди, але важливо знати, як посіяти буряк восени, щоб мати ранній урожай.

Посадіть її на початку весняного сезону або наприкінці літа для збирання врожаю восени чи на початку зими.

Буряк можна вирощувати у землі, на високих грядках або навіть у контейнерах.

Як посіяти буряк восени, щоб мати ранній урожай:

Етап перший: посадка та вимоги до ґрунту

Пухкий і аерований ґрунт найкраще підходить для здорового розвитку коренів, тому що вони не обмежені в зростанні в якомусь напрямку і можуть розвинути повноцінну сферичну форму буряків.

Додавання компосту або гною допоможе їх зростанню.

Як посіяти буряк, щоб мати ранній урожай:

Найкраще сіяти безпосередньо в ґрунт, щоб можна було посадити, як тільки ґрунт стане придатним для обробки.

Насіння буряка часто проростає протягом періоду від 5 днів до двох тижнів (якщо грунт дуже холодний, це може зайняти більше часу).

Коли паростки буряків досягнуть невеликої висоти, їх можна прорідити.

Проріджуйте, відщипуючи або зрізуючи по лінії ґрунту, а не висмикуючи рослину із землі (це дозволить не порушити зростання довколишніх коренів інших саджанців).

Етап другий: догляд та обслуговування буряків: Полив.

Поливайте часто, щоб плоди буряків були ніжними та смачними.

Хороший дренаж грунту має вирішальне значення для поливу, оскільки ви не хочете, щоб ваш буряк заболочувався.

Джерело: gardenstead .

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