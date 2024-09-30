Будь то лето, весна или осень или даже зима, если вы посадили ее в теплице, свекла устойчива как к жаркой, так и к прохладной погоде, но важно знать, как посеять свеклу осенью, чтобы иметь ранний урожай.

Посадите ее в начале весеннего сезона или в конце лета для сбора урожая осенью или в начале зимы.

Свеклу можно выращивать в земле, на высоких грядках или даже в контейнерах.

Как посеять свеклу осенью, чтобы иметь ранний урожай:

Этап первый: посадка и требования к почве

Рыхлая и аэрированная почва лучше всего подходит для здорового развития корней, так как они не ограничены в росте в каком-либо направлении и могут развить полноценную сферическую форму свеклы.

Добавление компоста или навоза поможет их росту.

Как посеять свеклу , чтобы иметь ранний урожай:

Лучше всего сеять непосредственно в грунт, чтобы можно было посадить, как только почва станет пригодной для обработки.

Семена свеклы часто прорастают в течение периода от 5 дней до двух недель (если почва очень холодная, это может занять больше времени).

Когда ростки свеклы достигнут небольшой высоты, их можно проредить.

Прореживайте, отщипывая или срезая по линии почвы, а не выдергивая растение из земли (это позволит не нарушить рост близлежащих корней других саженцев).

Этап второй: уход и обслуживание свеклы: Полив.

Поливайте часто, чтобы плоды свеклы были нежными и вкусными.

Хороший дренаж почвы имеет решающее значение для полива, поскольку вы не хотите, чтобы ваша свекла заболачивалась.

Источник: gardenstead.

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