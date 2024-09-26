Пришло время сбора урожая, и если вы задаетесь вопросом, как сохранить ваш небывалый урожай свеклы и моркови, мы можем вам помочь.

Следуйте нашему простому руководству по хранению, чтобы сохранить урожай свеклы и моркови на зиму.

Как сохранить урожай свеклы и моркови на зиму?

Будьте осторожны. Многие корнеплоды легко повреждаются и портятся, и это влияет на то, как долго вы сможете их хранить.

Используйте поврежденные или треснувшие овощи как можно быстрее после сбора урожая.

Чаще проверяйте хранящиеся овощи. Выбрасывайте любые овощи, которые увядают или имеют признаки порчи.

Прорастание овощей может быть признаком того, что вы храните их при слишком высокой температуре.

Свекла. И листья, и корни свеклы съедобны и могут быть собраны в любом размере. Многие предпочитают молодые, нежные корнеплоды, так как старые могут иметь деревянистый вкус и стать жесткими.

Свеклу лучше всего хранить немытой, но с удаленной лишней грязью, в больших пищевых пакетах для заморозки в холодильнике или холодной комнате. Ботву свеклы следует обрезать, оставив немного верхушки (зелень сверху).

Свежую свеклу, хранящуюся в холодильнике, следует съесть в течение одной недели. При хранении в холодной комнате регулярно проверяйте на наличие признаков прорастания, так как прорастание может быстро привести к порче.

Морковь можно собирать любого размера в течение летних месяцев. Морковь можно хранить в земле до первых заморозков, и это обычно помогает сделать их слаще.

Храните только целые и неповрежденные плоды моркови. Используйте любые поврежденные или треснувшие продукты в течение нескольких дней после сбора урожая или выбросьте. Морковь следует аккуратно вымыть и тщательно высушить перед хранением.

Обрежьте верхушки моркови, оставив немного зелени, поместите в пластиковые пищевые пакеты для заморозки, выстеленные бумажными полотенцами, и сделайте в пакетах несколько отверстий для дыхания для хранения.

Источник: atcoblueflamekitchen.

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