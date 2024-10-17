Восени саджають зубчик із голівки часнику цього року, покривають його мульчею та збираєте врожай улітку, в середині сезону городу.

Після того, як ви зберете врожай часнику та очистите грядку, ви можете посадити іншу на тій самій грядці, дізнайтеся, вдалі дати за місячним календарем в Україні.

Коли садити часник на зиму в Україні:

Якщо ви хочете крупні цибулини часнику, використовуйте «насіннєву» з місцевого розплідника, фермерського ринку або інтернет-постачальника насіння.

Або збережіть кілька найкращих головок часнику з вашого врожаю для повторної посадки.

Часник найкраще росте на повному сонці , тому оберіть місце посадки, яке отримує від 6 до 8 годин сонячного світла на день.

Приблизно за кілька тижнів до посадки підготуйте ґрунт для часнику, додавши до нього здорову порцію компосту або витриманого гною.

Зазвичай посадку часнику на зиму проводять за 2-3 тижні до перших заморозків. У середній смузі це приблизно кінець вересня-середина жовтня, але якщо осінь стоїть тепла, то ці терміни зсуваються.

Коли садити часник на зиму в Україні, вдалі дати за місячним календарем у 2024 році:

Огородники зазвичай при посадці часнику також орієнтуються на місячний календар.

Коли садити часник на зиму в Україні: 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29 жовтня.

У листопаді 2024 року в Україні садити часник на зиму можна 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 числа.

Часник найкраще садити, коли Місяць знаходиться у знаках Скорпіона, Козерога, Тельця та Діви.

Джерело: unian .

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