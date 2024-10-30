Такі пільги та спрощений доступ до сервісів привернуть увагу великої кількості військовозобов'язаних, які скористаються знижкою на штраф.

Повернення повістки з позначкою про невручення стане підставою для "заочного" накладення штрафу та арешту рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.

Ці зміни прописані в законопроєкті №12093, який 25 жовтня отримав рекомендацію комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для затвердження в першому читанні.

В документі зазначено, що повернення виклику з ТЦК з відмітками про невручення або відмову в отриманні автоматично призводитиме до накладення штрафу без складання протоколу.

У такому випадку буде видано постанову про штраф за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосуються порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Якщо особа не з’явиться на виклик без поважних причин або не повідомить причину відсутності, вона вважатиметься належним чином повідомленою.

Після повернення повістки поштове відділення робить відповідну позначку, після чого ТЦК може винести постанову про штраф. У разі несплати штрафу це рішення передаватиметься виконавцю, який має право накласти арешт на рахунки ухильників і вжити інших необхідних заходів для стягнення.

Законопроєкт також уточнює роль Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" як джерела доказів для притягнення до відповідальності за ухилення від мобілізації. Раніше суди не завжди брали дані з цього реєстру до уваги, але після ухвалення нових норм витяги з реєстру підтверджуватимуть факт порушення, якщо особа не оновила свої дані або взагалі відсутня в реєстрі.

Крім того, законопроєкт передбачає, що справи про адміністративні порушення, пов’язані з мобілізацією, можуть розглядатися як за місцем виявлення порушення, так і за місцем, де порушник перебуває на обліку. Це має спростити процес притягнення до відповідальності і полегшити роботу ТЦК у разі масових порушень.

Комітет також запропонував зміни, що надають ухильникам можливість отримати 50% знижку на штраф за статтею, якщо вони самостійно звернуться до ТЦК для виправлення своїх даних у Реєстрі "Оберіг" і визнають адміністративне правопорушення. Для реалізації цього задуму буде розроблено механізм сплати знижки через Електронний кабінет військовозобов’язаного.

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