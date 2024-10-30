Такие льготы и упрощенный доступ к сервисам привлекут большое количество военнообязанных, которые воспользуются скидкой на штраф.

Возвращение повестки с отметкой о невручении станет основанием для "заочного" наложения штрафа и ареста счетов уклоняющихся от мобилизации лиц.

Эти изменения прописаны в законопроекте №12093, получившим 25 октября рекомендацию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности для утверждения в первом чтении.

В документе указано, что возврат вызова из ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет автоматически приводить к наложению штрафа без составления протокола.

В таком случае будет издано постановление о штрафе по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), касающихся нарушения правил военного учета и мобилизационного законодательства. Если лицо не явится на вызов без уважительных причин или не уведомит причину отсутствия, оно будет считаться соответствующим образом уведомленным.

По возвращении повестки почтовое отделение делает соответствующую отметку, после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе. В случае неуплаты штрафа это решение будет передаваться исполнителю, который имеет право наложить арест на счета сторонников и принять другие необходимые меры для взыскания.

Законопроект также уточняет роль Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" как источника доказательств для привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации. Ранее суды не всегда принимали данные из этого реестра во внимание, но после принятия новых норм выдержки из реестра будут подтверждать факт нарушения, если лицо не обновило свои данные или вообще отсутствует в реестре.

Кроме того, законопроект предполагает, что дела об административных нарушениях, связанных с мобилизацией, могут рассматриваться как по месту обнаружения нарушения, так и по месту, где нарушитель состоит на учете. Это должно упростить процесс привлечения к ответственности и облегчить работу ТЦК при массовых нарушениях.

Комитет также предложил изменения, предоставляющие уклонникам возможность получить 50% скидку на штраф по статье, если они самостоятельно обратятся в ТЦК для исправления своих данных в Реестре "Оберег" и признают административное правонарушение. Для реализации этого замысла будет разработан механизм оплаты скидки через электронный кабинет военнообязанного.

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