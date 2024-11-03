Прокуратура зазначила, що директор не контролював дотримання правил роботи з обладнанням, не перевірив знання працівника щодо охорони праці і допустив його до виконання небезпечних робіт без необхідних інструкцій.

У Києві на директора підприємства, де стався нещасний випадок, подали до суду, оскільки його працівник отримав серйозну травму — у нього на токарному станку відірвало два пальці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п’ятницю, 1 листопада.

Прокуратура звинувачує керівника в порушенні норм безпеки під час виконання робіт.

62-річний токар, що працював на підприємстві, травмувався під час очищення металевої труби за допомогою токарно-гвинторізного станка. У процесі роботи його пальці потрапили між наждачним папером і трубою, що призвело до травматичної ампутації.

Прокуратура зазначила, що директор не контролював дотримання правил роботи з обладнанням, не перевірив знання працівника щодо охорони праці і допустив його до виконання небезпечних робіт без необхідних інструкцій.

Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного директора за порушення правил безпеки на виробництві, що призвело до шкоди здоров'ю потерпілого.

"Директору товариства може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк, або без такого", — зазначили в прокуратурі.

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