Прокуратура отметила, что директор не контролировал соблюдение правил работы с оборудованием, не проверил знания работника по охране труда и допустил к выполнению опасных работ без необходимых инструкций.

В Киеве на директора предприятия, где произошел несчастный случай, подали в суд , поскольку его работник получил серьезную травму - у него на токарном станке оторвало два пальца.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 1 ноября.

Прокуратура обвиняет руководителя в нарушении норм безопасности при выполнении работ.

62-летний токарь, работавший на предприятии, травмировался при очистке металлической трубы с помощью токарно-винторезного станка. В процессе работы его пальцы попали между наждачной бумагой и трубой, что привело к травматической ампутации.

Прокуратура отметила, что директор не контролировал соблюдение правил работы с оборудованием, не проверил знания работника по охране труда и допустил его к выполнению опасных работ без необходимых инструкций.

Подольская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего директора за нарушение правил безопасности на производстве, что привело к вреду здоровью потерпевшего.

"Директору общества может грозить наказание в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового", — отметили в прокуратуре.

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