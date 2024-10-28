У Путильському районному суді Чернівецької області винесли вирок двом братам, які в березні цього року здійснили напад на співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки в селі Плоска.

Цю інформацію підтверджує ухвала суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіки, озброєні двома господарськими сокирами, завдали удару сержанту ТЦК, використовуючи металеві обухи. Внаслідок цього потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді синців. Також від нападу братів службовий автомобіль марки Seat Alhambra зазнав численних пошкоджень — було розбито чотири вікна і пошкоджено кузов.

Під час судового слухання 43-річний брат, який проживає в Буковині, пояснив, що вчинив злочин через сильний гнів, викликаний зникненням сина на війні. Того дня, повертаючись додому з лісу, він помітив працівників ТЦК, коли його брат був поруч на коні. Через несправність гальм чоловік ненавмисно зачепив автомобіль військових або потерпілого. Щоб дізнатися, кого саме він вдарив, він розвернувся й повернувся до працівників ТЦК.

28-річний молодший брат, мешканець села Плоска, повідомив, що його зупинили для перевірки документів, яких в нього не виявилося. Це викликало конфлікт. Він зазначив, що раніше його жодного разу не зупиняли на контрольно-пропускному пункті. Чоловік стверджував, що був готовий показати документи, якби до нього звернулися ввічливо. Він також не боявся отримати повістку, адже раніше служив у добровольчому батальйоні "Вовки да Вінчі". Наприкінці судового слухання молодший брат вибачився перед потерпілим, вказавши на свій бойовий досвід.

Вирок суду

Брати частково визнали свою провину, зокрема у скоєнні хуліганства. Суд призначив покарання: 43-річному чоловікові - три роки та шість місяців ув'язнення, а 28-річному - три роки та три місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ