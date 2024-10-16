Під час розслідування було встановлено, що злочин скоїв 42-річний мешканець Кременця.

У Кременці Тернопільської області чоловік напав на військового територіального центру комплектування, завдавши йому тілесних ушкоджень і відібравши автомат.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

До правоохоронців надійшла інформація про напад на військового. Місцеві жителі виявили побитого представника Кременецького районного ТЦК у лісосмузі. На місце події оперативно прибули медики та поліцейські, які госпіталізували потерпілого з численними травмами голови.

В ході розслідування було встановлено, що злочин скоїв 42-річний мешканець Кременця. Конфлікт між ним та військовослужбовцем переріс у бійку, в результаті якої потерпілий втратив свідомість. Зловмисник скористався цим моментом, забрав автомат, бронежилет, гаманець із грошима та документами, після чого втік.

"Під час поліцейської спецоперації правоохоронці встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. У нападника вилучили викрадені речі військовослужбовця", — повідомляла пресслужба поліції Тернопільщини.

Також правоохоронці виявили, що чоловік раніше побив свою жінку та двох її малолітніх дітей, які перебували з ним удома. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а справу передали до суду.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за розбійний напад, крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. Зловмисника засудили до десяти років ув'язнення.

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