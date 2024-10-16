В ходе расследования было установлено, что преступление совершил 42-летний житель Кременца.

В Кременце Тернопольской области мужчина напал на военного территориального центра комплектования, нанеся ему телесные повреждения и отобрав автомат.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В милицию поступила информация о нападении на военного. Местные жители обнаружили избитого представителя Кременецкого районного ТЦК в лесополосе. На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские, госпитализировавшие потерпевшего с многочисленными травмами головы.

В ходе расследования было установлено, что преступление совершил 42-летний житель Кременца. Конфликт между ним и военнослужащим перерос в драку, в результате которой потерпевший потерял сознание. Злоумышленник воспользовался этим моментом, забрал автомат, бронежилет, кошелек с деньгами и документами, после чего скрылся.

"Во время полицейской спецоперации правоохранители установили место, где скрывался вооруженный преступник, оцепили дом и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа задержали его. У нападающего изъяли похищенные вещи военнослужащего", — сообщала пресс-служба полиции Тернопольщины.

Также правоохранители обнаружили, что мужчина ранее избил свою женщину и двух ее малолетних детей, находившихся с ним дома. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а дело передали в суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за разбойное нападение, кражу и незаконное обращение с оружием. Злоумышленник приговорен к десяти годам заключения.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.