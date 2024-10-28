В Путильском районном суде Черновицкой области приговорили двух братьев, которые в марте этого года совершили нападение на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в селе Плоска.

Эту информацию подтверждает определение суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, мужчины, вооруженные двумя хозяйственными топорами, нанесли удар сержанту ТЦК, используя металлические обухи. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения в виде кровоподтеков. Также от нападения братьев служебный автомобиль марки Seat Alhambra получил многочисленные повреждения — были разбиты четыре окна и поврежден кузов.

Во время судебного слушания 43-летний брат, проживающий в Буковине, объяснил, что совершил преступление из-за сильного гнева, вызванного исчезновением сына на войне. В тот день возвращаясь домой из леса, он заметил работников ТЦК, когда его брат был рядом на коне. Из-за неисправности тормозов мужчина нечаянно задел автомобиль военных или потерпевшего. Чтобы узнать, кого он ударил, он развернулся и вернулся к работникам ТЦК.

28-летний младший брат, житель села Плоска, сообщил, что его остановили для проверки документов, которых у него не оказалось. Это вызвало конфликт. Он отметил, что раньше его ни разу не останавливали на контрольно-пропускном пункте. Муж утверждал, что был готов показать документы, если бы к нему обратились вежливо. Он также не боялся получить повестку, ведь раньше служил в добровольческом батальоне "Волки да Винчи". В конце судебного слушания младший брат извинился перед потерпевшим, указав на свой боевой опыт.

Приговор суда

Братья частично признали свою вину, в том числе в совершении хулиганства. Суд назначил наказание: 43-летнему мужчине – три года и шесть месяцев заключения, а 28-летнему – три года и три месяца.

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