У період воєнного стану військові комісаріати мають законні повноваження для проведення мобілізаційних заходів, але деякі дії їхніх працівників порушують права громадян.

Відповідно до українського законодавства, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки, здійснювати облік військовозобов’язаних та оновлювати дані про їхній стан здоров'я.

Однак є чіткий перелік дій, які вони не мають права вчиняти, пише РБК-Україна з посиланням на слова старшого юриста практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяни Козян.

Експерт нагадує, що під час мобілізації ТЦК та СП зобов’язані дотримуватися закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови Кабміну №560. Серед дій, які вважаються протиправними, є примусовий супровід без судового рішення.

Крім того, працівники ТЦК не мають права порушувати процедуру медичних оглядів. Якщо особу викликають на медичний огляд, то це має відбуватися згідно з установленими правилами, а громадяни, які мають відстрочку чи визнані непридатними до служби, не можуть бути змушені проходити обстеження.

Неправомірне поводження з персональними даними також є порушенням закону. Інформація про військовозобов’язаних, включаючи стан їхнього здоров'я, повинна залишатися конфіденційною. Розголошення або неналежне зберігання персональних даних є незаконним, і громадяни мають право скаржитися на такі дії.

Працівники ТЦК також не мають права без дозволу заходити до житла військовозобов’язаного або чинити тиск із вимогою мобілізації, якщо особа має законні підстави для відстрочки. Будь-які дії, що виходять за межі повноважень, можна оскаржити.

Громадяни, чиї права було порушено, можуть звертатися до суду, або прокуратури, наголошує Козян.

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