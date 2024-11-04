Юрист вважає, що мобілізація ветеранів, які в складі радянської армії брали участь у військових діях в Афганістані, є реальною.

В Україні допускається мобілізація громадян, які взяли участь у бойових діях в Афганістані в складі радянської армії.

Про це пише адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Навіть те, що їм уже за 50 років і вони знаходяться на пенсії, не є перешкодою, адже в них є справжній бойовий досвід.

Вік для мобілізації в Україні

Наразі мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 років призупинена. Однак, якщо у громадян є цінні або рідкісні військово-облікові спеціальності, їх можуть залучати до служби. Айвазян уточнює, що максимальний вік мобілізації офіційно становить 60 років.

Можливість мобілізації "афганців"

Юрист вважає, що мобілізація ветеранів, які в складі радянської армії брали участь у військових діях в Афганістані, є реальною. Враховуючи їх бойовий досвід, це може бути доцільним рішенням.

«Теоретично цього не мало б статися, але з огляду на їхню підготовку це цілком можливо», — зауважив Айвазян, додавши, що вирішальне значення має стан здоров’я таких кандидатів.

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