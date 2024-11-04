Юрист считает, что мобилизация ветеранов, которые в составе советской армии участвовали в военных действиях в Афганистане, реальна.

В Украине допускается мобилизация граждан, принявших участие в боевых действиях в Афганистане в составе советской армии.

Об этом пишет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Даже то, что им уже через 50 лет и они находятся на пенсии, не препятствует, ведь у них есть настоящий боевой опыт.

Возраст для мобилизации в Украине

В настоящее время мобилизация военнообязанных в возрасте от 50 лет приостановлена. Однако, если у граждан есть ценные или редкие военно-учетные специальности, они могут привлекаться к службе. Айвазян уточняет, что максимальный возраст мобилизации составляет 60 лет.

Возможность мобилизации "афганцев"

Юрист считает, что мобилизация ветеранов, которые в составе советской армии участвовали в военных действиях в Афганистане, реальна. Учитывая их боевой опыт, это может являться целесообразным решением.

«Теоретически этого не должно произойти, но учитывая их подготовку это вполне возможно», — отметил Айвазян, добавив, что решающее значение имеет состояние здоровья таких кандидатов.

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