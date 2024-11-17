В период военного положения военные комиссариаты имеют законные полномочия по проведению мобилизационных мероприятий, но некоторые действия их работников нарушают права граждан.

Согласно украинскому законодательству, работники ТЦК и СП могут вручать повестки, осуществлять учет военнообязанных и обновлять данные об их здоровье.

Однако есть четкий перечень действий, которые они не имеют права совершать, пишет РБК-Украина со ссылкой на слова старшего юриста практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяны Козян.

Эксперт напоминает, что во время мобилизации ТЦК и СП обязаны соблюдать закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Постановление Кабмина №560. Среди действий, которые считаются противоправными, принудительное сопровождение без судебного решения.

Кроме того, работники ТЦК не имеют права нарушать процедуру медицинских осмотров. Если лицо вызывается на медицинское освидетельствование, то это должно происходить согласно установленным правилам, а граждане, имеющие отсрочку или признанные непригодными к службе, не могут быть вынуждены проходить обследование.

Неправомерное обращение с персональными данными также является нарушением закона. Информация о военнообязанных, включая состояние их здоровья, должна оставаться конфиденциальной. Разглашение или ненадлежащее хранение персональных данных незаконно, и граждане имеют право жаловаться на такие действия.

Работники ТЦК также не имеют права без разрешения заходить в жилье военнообязанного или оказывать давление с требованием мобилизации, если лицо имеет законные основания для отсрочки. Любые действия, выходящие за пределы полномочий, могут быть оспорены.

Граждане, чьи права были нарушены, могут обращаться в суд или прокуратуру, отмечает Козян.

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