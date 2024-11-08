У травні 2023 року Дранков став власником апартаментів вартістю 763,8 тисяч гривень.

Під час війни керівник управління інфраструктури, державного майна та господарської діяльності Одеської митниці Олег Дранков придбав елітне житло та дорогі автомобілі.

Про це стало відомо з декларації, на яку посилаються журналісти Новини.LIVE.

Його офіційний дохід, як і дохід його дружини, залишається скромним.

У травні 2023 року Дранков став власником апартаментів вартістю 763,8 тисяч гривень. Того ж року сім'я також отримала в користування два елітні автомобілі. Сам чиновник задекларував Audi E-Tron 2020 року, який йому передав родич дружини, оцінивши авто в 700 тисяч гривень. Дружина Дранькова, Світлана Волошина, придбала BMW X5 2022 року за 2,15 млн грн. Обидва автомобілі перебувають у користуванні подружжя, хоча формально їм не належать.

Зазначимо, що річний дохід Олега Дранькова на посаді становить 416,1 тис. грн, а його дружина заробляє 84 тис. грн на рік в Одеській юридичній академії.

Раніше Politeka також писала про суддю, який заробив майже 4 млн грн сумнівним шляхом. САП зазначає, що за результатами розслідування НАБУ та САП було встановлено, що суддя через третіх осіб фактично придбав квартиру в Києві площею 142 кв. м і автомобіля, загальна вартість яких становить 6,7 млн ​​грн. Аналіз доходів показав, що ці активи не могли бути набуті за рахунок його законних доходів.

Останні новини України:

Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати