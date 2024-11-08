Під час війни керівник управління інфраструктури, державного майна та господарської діяльності Одеської митниці Олег Дранков придбав елітне житло та дорогі автомобілі.
Про це стало відомо з декларації, на яку посилаються журналісти Новини.LIVE.
Його офіційний дохід, як і дохід його дружини, залишається скромним.
У травні 2023 року Дранков став власником апартаментів вартістю 763,8 тисяч гривень. Того ж року сім'я також отримала в користування два елітні автомобілі. Сам чиновник задекларував Audi E-Tron 2020 року, який йому передав родич дружини, оцінивши авто в 700 тисяч гривень. Дружина Дранькова, Світлана Волошина, придбала BMW X5 2022 року за 2,15 млн грн. Обидва автомобілі перебувають у користуванні подружжя, хоча формально їм не належать.
Зазначимо, що річний дохід Олега Дранькова на посаді становить 416,1 тис. грн, а його дружина заробляє 84 тис. грн на рік в Одеській юридичній академії.
Раніше Politeka також писала про суддю, який заробив майже 4 млн грн сумнівним шляхом. САП зазначає, що за результатами розслідування НАБУ та САП було встановлено, що суддя через третіх осіб фактично придбав квартиру в Києві площею 142 кв. м і автомобіля, загальна вартість яких становить 6,7 млн грн. Аналіз доходів показав, що ці активи не могли бути набуті за рахунок його законних доходів.
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