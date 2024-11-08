В мае 2023 года Дранков стал владельцем апартаментов стоимостью 763,8 тысячи гривен.

Во время войны руководитель управления инфраструктуры, государственного имущества и хозяйственной деятельности Одесской таможни Олег Дранков приобрел элитное жилье и дорогие автомобили.

Об этом стало известно из декларации, на которую ссылаются журналисты Новости Live.

Его официальный доход, как и доход его супруги, остается скромным.

В мае 2023 года Дранков стал владельцем апартаментов стоимостью 763,8 тысячи гривен. В том же году семья также получила в пользование два элитных автомобиля. Сам чиновник задекларировал Audi E-Tron 2020, который ему передал родственник жены, оценив авто в 700 тысяч гривен. Жена Дранькова, Светлана Волошина, приобрела BMW X5 в 2022 году за 2,15 млн. грн. Оба автомобиля находятся в пользовании супругов, хотя формально им не принадлежат.

Отметим, что годовой доход Олега Дранькова в должности составляет 416,1 тыс. грн., а его жена зарабатывает 84 тыс. грн. грн в год в Одесской юридической академии.

Ранее Politeka также писала о судье, заработавшем почти 4 млн грн сомнительным путем. САП отмечает, что по результатам расследования НАБУ и САП было установлено, что судья из-за третьих лиц фактически приобрел квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиля, общая стоимость которых составляет 6,7 млн ​​грн. Анализ доходов показал, что эти активы не могли быть приобретены за счет его законных доходов.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ