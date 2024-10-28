Прокурор звернувся до суду з вимогою стягнути з судді 5,7 млн ​​грн на користь держави через сумнівні джерела цих коштів.

У Києві суд підтвердив правомірність рішень першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, які задовольнили позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими дії судді одного з районних судів Київської області.

Цю інформацію повідомила пресслужба САП.

Суддя не зміг довести законність отримання цих коштів.

Суть справи

САП зазначає, що за результатами розслідування НАБУ та САП було встановлено, що суддя через третіх осіб фактично придбав квартиру в Києві площею 142 кв. м і автомобіля, загальна вартість яких становить 6,7 млн ​​грн. Аналіз доходів показав, що ці активи не могли бути набуті за рахунок його законних доходів.

Прокурор звернувся до суду з вимогою стягнути з судді 5,7 млн ​​грн на користь держави через сумнівні джерела цих коштів.

Рішення суду

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, визнавши необґрунтованим активом квартиру та постановив стягнути на користь держави 3,6 млн грн. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, а Верховний Суд підтвердив його остаточність і закритість до оскарження.

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