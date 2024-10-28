Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с судьи 5,7 млн ​​грн в пользу государства из-за сомнительных источников этих средств.

В Киеве суд подтвердил правомерность решений первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, удовлетворивших иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными действия судьи одного из районных судов Киевской области.

Эту информацию сообщила пресс-служба САП.

Судья затруднился доказать законность получения этих средств.

Суть дела

САП отмечает, что по результатам расследования НАБУ и САП было установлено, что судья из-за третьих лиц фактически приобрел квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиля, общая стоимость которых составляет 6,7 млн ​​грн. Анализ доходов показал, что эти активы не могли быть приобретены за счет его законных доходов.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с судьи 5,7 млн ​​грн в пользу государства из-за сомнительных источников этих средств.

Решение суда

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав необоснованным активом квартиру и постановил взыскать в пользу государства 3,6 млн. грн. Апелляционный суд оставил это решение по-прежнему, а Верховный Суд подтвердил его окончательность и закрытость до обжалования.

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