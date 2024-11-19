Якщо втрата відбулася вперше, на громадянина накладається штраф у межах від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Втрату військово-облікових документів карають штрафами, а якщо така втрата трапляється не вперше або відбувається під час особливого періоду, зокрема під час військового стану, розмір штрафу збільшується вдвічі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Військовозобов'язані громадяни, а також призовники і резервісти повинні мати при собі військово-облікові документи. У разі їх втрати необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відповідно до заяви.

Штрафи за втрату військових документів:

Якщо втрата відбулася вперше, на громадянина накладається штраф у межах від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Якщо втрата сталася повторно протягом року або під час воєнного стану, штраф збільшується і зростає від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки. Представник ТЦК також вказав, що призовник не з’явився на призовний пункт і не відповідав на телефонні дзвінки, що стало причиною передачі справи до правоохоронних органів.

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