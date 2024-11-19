Если потеря произошла впервые, на гражданина налагается штраф в пределах от 30 до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

Потерю военно-учетных документов наказывают штрафами , а если такая потеря происходит не впервые или происходит во время особого периода, в частности во время военного положения, размер штрафа увеличивается вдвое.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Военнообязанные граждане, а также призывники и резервисты должны иметь при себе военно-учетные документы. В случае их потери необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) согласно заявлению.

Штрафы за потерю военных документов:

Если потеря произошла впервые, на гражданина налагается штраф в пределах от 30 до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

Если потеря произошла повторно в течение года или во время военного положения, штраф увеличивается и растет от 50 до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки. Представитель ТЦК также указал, что призывник не явился на призывной пункт и не отвечал на телефонные звонки, что стало причиной передачи дела правоохранительным органам.

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