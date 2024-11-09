Згідно з цим законопроектом, Ощадбанк буде зобов’язаний перевести залишки коштів з пенсійних рахунків ВПО назад до Пенсійного фонду України за двома основними умовами.

Як зазначає NV Бізнес посилаючись на статтю 41 проекту бюджету на 2025 рік, перш за все, якщо на рахунках пенсіонерів-переселенців не було руху коштів (зняття, перекази чи безготівкові розрахунки) протягом останніх 12 місяців, ці кошти можуть бути забрані. Також, якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом шести місяців, це може стати підставою для вилучення грошей з рахунку.

Важливо, що мова йде лише про рахунки, відкриті в Ощадбанку — єдиній фінансовій установі, яка обслуговує пенсії для ВПО, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Кошти з таких рахунків будуть передані назад до Пенсійного фонду, але, якщо на рахунках є арешт або інше обтяження, ці гроші залишатимуться на рахунку.

Однак, навіть якщо кошти будуть вилучені, пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію, зможуть звернутися до ПФУ чи Ощадбанку для відновлення виплат. В цьому випадку держава відновить пенсійні виплати.

Згідно з новими правилами, пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, повинні це зробити у будь-який зручний спосіб. Якщо ідентифікація не відбудеться, накопичені кошти залишатимуться на розрахунковому рахунку до моменту завершення процедури перевірки. Після цього пенсію поновлять на рахунку з місяця, коли припинились виплати.

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