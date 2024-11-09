В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предложило новые правила по пенсиям для переселенцев.

Согласно этому законопроекту, Ощадбанк будет обязан перевести остатки средств с пенсионных счетов ВПЛ обратно в Пенсионный фонд Украины по двум основным условиям.

Как отмечает NV Бизнес, ссылаясь на статью 41 проекта бюджета на 2025 год, прежде всего, если на счетах пенсионеров-переселенцев не было движения средств (снятие, переводы или безналичные расчеты) в течение последних 12 месяцев, эти средства могут быть изъяты. Также если пенсионер не прошел физическую идентификацию в Сбербанке в течение шести месяцев, это может стать основанием для изъятия денег со счета.

Важно, что речь идет только о счетах, открытых в Ощадбанке — единственном финансовом учреждении, обслуживающем пенсии для ВПЛ, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года. Средства с таких счетов будут переданы обратно в Пенсионный фонд, но если на счетах есть арест или другое обременение, эти деньги будут оставаться на счете.

Однако даже если средства будут изъяты, пенсионеры, не прошедшие идентификацию, смогут обратиться в ПФУ или Ощадбанк для восстановления выплат. В этом случае государство возобновит пенсионные выплаты.

Согласно новым правилам, пенсионеры, не прошедшие идентификацию до 31 марта 2024 года, должны это сделать любым удобным способом. Если идентификация не состоится, накопленные средства будут оставаться на расчетном счете до завершения процедуры проверки. После этого пенсию возобновят на счете с месяца, когда прекратились выплаты.

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