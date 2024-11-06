Одна пенсіонерка намагалася отримати готівку з пенсійної картки Ощадбанку через банкомат банку, проте пристрій не видав гроші, але списав відповідну суму з рахунку.

Цю інформацію оприлюднили на порталі "Мінфін".

Українська пенсіонерка повідомила, що Ощадбанк утримав її пенсійні кошти. Жінка відразу звернулася до банку і подала заяву на повернення грошей, але вже минуло кілька місяців, а ситуація досі не вирішена.

"Як пенсіонер, я залежу від цих грошей для свого лікування та харчування. Вже минуло 4 місяці, і справа досі не вирішена", — зазначила клієнтка Ощадбанку.

Пенсіонерка планує звернутися до Національного банку та інших уповноважених органів, щоб повернути свої кошти, які, на її думку, утримує Ощадбанк.

"Це абсолютно неприпустимо, що гроші пенсіонерів затримуються банком на такий тривалий час. Сподіваюся на ваше швидке втручання для вирішення цього питання", — висловила своє обурення клієнтка Ощадбанку. Наразі Ощадбанк не надав офіційної відповіді на скаргу пенсіонерки.

Нагадаємо, у клієнтки державного "Ощадбанку" з рахунку незаконно зняли 6,5 тис. гривень, але банк відмовився повернути ці кошти - суд став на бік клієнтки.

Суддя зазначив, що відсутні докази, що жінка сприяла втраті або незаконному використанню своїх персональних даних, а фінансові операції були проведені без її відома. Тому вона не несе відповідальності за ці транзакції.

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