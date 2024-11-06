Одна пенсионерка пыталась получить наличные деньги с пенсионной карты Ощадбанка через банкомат банка, однако устройство не выдало деньги, но списало соответствующую сумму со счета.

Эту информацию обнародовали на портале "Минфин".

Украинская пенсионерка сообщила, что Ощадбанк удержал ее пенсионные средства. Женщина сразу обратилась в банк и подала заявление на возврат денег, но уже прошло несколько месяцев, а ситуация еще не решена.

"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло 4 месяца, и дело до сих пор не решено", - отметила клиентка Ощадбанка.

Пенсионерка планирует обратиться в Национальный банк и другие уполномоченные органы, чтобы вернуть свои средства, которые, по ее мнению, содержит Ощадбанк.

"Это абсолютно недопустимо, что деньги пенсионеров задерживаются банком на столь длительное время. Надеюсь на ваше скорейшее вмешательство для решения этого вопроса", — выразила свое возмущение клиентка Ощадбанка. Ощадбанк не предоставил официального ответа на жалобу пенсионерки.

Напомним, у клиентки государственного "Ощадбанка" со счета незаконно сняли 6,5 тыс. гривен, но банк отказался вернуть эти средства – суд принял сторону клиентки.

Судья отметил, что нет доказательств, что женщина способствовала потере или незаконному использованию своих персональных данных, а финансовые операции были проведены без ее ведома. Поэтому он не несет ответственности за эти транзакции.

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