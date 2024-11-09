Клієнт Приватбанку поскаржився на поганий стан купюр євро, виданих йому в одному з відділень банку - гроші були старими, брудними, порваними, з плямами та сторонніми написами.

Скарга була опублікована на порталі "Мінфін". У Приватбанку відповіли, що видають тільки ті банкноти, які відповідають вимогам Національного банку України, проте чомусь зробили акцент саме на доларах, а не на євро.

Клієнт Приватбанку розповів, що під час операції касир не попередив його про стан купюр. Він намагався вибрати серед них хоч якісь нормальні, але всі вони виявилися старими й пошкодженими. Чоловік також висловив занепокоєння щодо того, чи зможе він пізніше обміняти ці купюри на гривні.

У самому Приватбанку пояснили, що валюта видається відповідно до чинних вимог НБУ. Всі банкноти без явних ознак підробки або серйозних пошкоджень є придатними для обігу, незалежно від року випуску чи номіналу.

Здивувало, що, хоча у скарзі йшлося про євро, Приватбанку чомусь наголосив, що доларові банкноти, випущені з 1996 по 2013 рік, також перебувають в обігу в Україні, і їх виведення з обігу не планується найближчим часом.

У Приватбанку також зазначили, що всі купюри перед видачею проходять перевірку. Якщо клієнту не підходить стан банкноти, він може відмовитись від неї. Також, якщо купюра не влаштовує, її можна обміняти на гривню через касу або термінал самообслуговування Приватбанку.

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