В самом Приватбанке объяснили, что валюта выдается в соответствии с действующими требованиями НБУ.

Клиент Приватбанка пожаловался на плохое состояние купюр евро, выданных ему в одном из отделений банка – деньги были старыми, грязными, порванными, с пятнами и посторонними надписями.

Жалоба была опубликована на портале "Минфин". В Приватбанке ответили, что выдают только те банкноты, которые отвечают требованиям Национального банка Украины, однако почему-то сделали акцент именно на долларах, а не на евро.

Клиент ПриватБанка рассказал, что во время операции кассир не предупредил его о состоянии купюр. Он пытался выбрать среди них хоть какие-нибудь нормальные, но все они оказались старыми и поврежденными. Мужчина также выразил обеспокоенность тем, сможет ли он позже обменять эти купюры на гривны.

В самом Приватбанке объяснили, что валюта выдается в соответствии с действующими требованиями НБУ. Все банкноты без явных признаков подделки или серьезных повреждений пригодны для обращения, независимо от года выпуска или номинала.

Удивило, что, хотя в жалобе говорилось о евро, Приватбанк почему-то подчеркнул, что долларовые банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, также находятся в обращении в Украине, и их вывод из обращения не планируется в ближайшее время.

В ПриватБанке также отметили, что все купюры перед выдачей проходят проверку. Если клиенту не подходит состояние банкноты, он может отказаться от него. Также если купюра не устраивает, ее можно обменять на гривну через кассу или терминал самообслуживания Приватбанка.

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