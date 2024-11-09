Штрафи накладаються на пасажирів, які не оплатили проїзд або порушили інші правила перевезення.

В Україні поїздки громадським транспортом вимагають обов'язкової оплати проїзду, і уникнення цього може призвести до значних штрафів.

Як зазначили в Чернівецькому тролейбусному управлінні, штрафи за безквитковий проїзд є адміністративними покараннями.

Придбати квиток завжди дешевше, ніж оплачувати штраф за подорож без квитка. Вони накладаються на пасажирів, які не оплатили проїзд або порушили інші правила перевезення. Контролери мають право перевіряти наявність квитка або іншого підтвердження оплати проїзду різними методами.

Штраф накладається на пасажирів, які:

Їдуть без квитка або не валідували свій проїзний документ;

Подорожують з дитиною віком від 7 до 16 років без необхідного квитка;

Не оплатили перевезення багажу, що перевищує допустимі норми.

Розмір штрафу становить двадцятикратну вартість разового проїзду. Наприклад, у Києві це 160 гривень. Контролер, що накладає штраф, зобов'язаний надати службове посвідчення та видати квитанцію. Важливо пам'ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку оплатити проїзд.

Крім того, відмова надати документи для перевірки або ухилення від сплати штрафу на вимогу контролера є серйозним порушенням і тягне за собою додаткову відповідальність згідно з частиною 185-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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