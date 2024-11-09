Штрафы налагаются на пассажиров, не оплативших проезд или нарушивших другие правила перевозки.

В Украине поездки общественным транспортом требуют обязательной оплаты проезда, и избегание этого может привести к значительным штрафам.

Как отметили в Черновицком троллейбусном управлении, штрафы за безбилетный проезд являются административными наказаниями.

Купить билет всегда дешевле, чем оплачивать штраф за путешествие без билета. Они налагаются на пассажиров, не оплативших проезд или нарушивших другие правила перевозки. Контроллеры имеют право проверять наличие билета или иного подтверждения оплаты проезда разными методами.

Штраф налагается на пассажиров, которые:

Едут без билета или не валидировали свой проездной документ;

Путешествуют с ребенком от 7 до 16 лет без необходимого билета;

Не оплатили перевозку багажа, что превышает допустимые нормы.

Размер штрафа составляет двадцатикратную стоимость разового проезда. К примеру, в Киеве это 160 гривен. Контроллер, налагающий штраф, обязан предоставить служебное удостоверение и выдать квитанцию. Важно помнить, что уплата штрафа не освобождает от обязанности оплатить проезд.

Кроме того, отказ предоставить документы для проверки или уклонения от уплаты штрафа по требованию контролера является серьезным нарушением и влечет дополнительную ответственность согласно части 185-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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