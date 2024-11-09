У Міністерстві соціальної політики пояснили, як кожен може отримати більші пенсійні виплати.

Українці, які вирішили відкласти вихід на пенсію після 60 років, можуть розраховувати на збільшення розміру своїх пенсійних виплат.

Про це повідомляє Мінсоцполітики та назвав розмір підвищення.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що чим пізніше людина вирішить вийти на пенсію, тим більшу суму вона отримає. Зокрема, якщо особа досягла 60 років, але продовжує працювати і відкладає пенсію, її розмір збільшується.

Згідно з новими правилами, якщо відстрочка виходу на пенсію становить до 60 місяців, то пенсія зросте на 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу. Якщо ж відстрочка триває більше ніж 60 місяців, то кожен місяць дає додаткові 0,75%.

Мінсоцполітики навело такі дані щодо того, як відстрочка впливає на розмір пенсії:

1 рік відстрочки — збільшення виплат на 6%;

2 роки — на 12%;

5 років — на 36%;

10 років — на 72%.

Для того, щоб отримати пенсію з відстрочкою, майбутнім пенсіонерам потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Зазначено, що пенсійні виплати зазвичай призначаються з першого числа кожного місяця, згідно з поданою заявою.

У Міністерстві соціальної політики також наголосили, що попри складні умови війни, уряд продовжує надавати фінансову підтримку та забезпечувати необхідні виплати для всіх українців, які їх потребують.

Окрім того, Пенсійний фонд України повідомив, що в листопаді 2024 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть пройти процедуру ідентифікації для збереження або поновлення своїх пенсійних виплат.

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