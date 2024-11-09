Украинцы, решившие отложить выход на пенсию после 60 лет, могут рассчитывать на увеличение размера своих пенсионных выплат.
Об этом сообщает Минсоцполитики и назвал размер повышения.
В Министерстве социальной политики объяснили, что чем позже человек решит выйти на пенсию, тем большую сумму он получит. В частности, если человек достиг 60 лет, но продолжает работать и откладывает пенсию, его размер увеличивается.
Согласно новым правилам, если отсрочка выхода на пенсию составляет до 60 месяцев, то пенсия вырастет на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Если же отсрочка длится более 60 месяцев, то каждый месяц дает дополнительные 0,75%.
Минсоцполитики привело такие данные о том, как отсрочка влияет на размер пенсии:
- 1 год отсрочки – увеличение выплат на 6%;
- 2 года – на 12%;
- 5 лет – на 36%;
- 10 лет – на 72%.
Для того чтобы получить пенсию с отсрочкой, будущим пенсионерам нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Указано, что пенсионные выплаты обычно назначаются с первого числа каждого месяца, согласно поданному заявлению.
В Министерстве социальной политики также подчеркнули, что, несмотря на сложные условия войны, правительство продолжает оказывать финансовую поддержку и обеспечивать необходимые выплаты для всех нуждающихся украинцев.
Пенсионный фонд Украины сообщил, что в ноябре 2024 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут пройти процедуру идентификации для сохранения или возобновления своих пенсионных выплат.
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