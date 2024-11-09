В Министерстве социальной политики объяснили, как каждый может получить большие пенсионные выплаты.

Украинцы, решившие отложить выход на пенсию после 60 лет, могут рассчитывать на увеличение размера своих пенсионных выплат.

Об этом сообщает Минсоцполитики и назвал размер повышения.

В Министерстве социальной политики объяснили, что чем позже человек решит выйти на пенсию, тем большую сумму он получит. В частности, если человек достиг 60 лет, но продолжает работать и откладывает пенсию, его размер увеличивается.

Согласно новым правилам, если отсрочка выхода на пенсию составляет до 60 месяцев, то пенсия вырастет на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Если же отсрочка длится более 60 месяцев, то каждый месяц дает дополнительные 0,75%.

Минсоцполитики привело такие данные о том, как отсрочка влияет на размер пенсии:

1 год отсрочки – увеличение выплат на 6%;

2 года – на 12%;

5 лет – на 36%;

10 лет – на 72%.

Для того чтобы получить пенсию с отсрочкой, будущим пенсионерам нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Указано, что пенсионные выплаты обычно назначаются с первого числа каждого месяца, согласно поданному заявлению.

В Министерстве социальной политики также подчеркнули, что, несмотря на сложные условия войны, правительство продолжает оказывать финансовую поддержку и обеспечивать необходимые выплаты для всех нуждающихся украинцев.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что в ноябре 2024 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут пройти процедуру идентификации для сохранения или возобновления своих пенсионных выплат.

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