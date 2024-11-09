Особливо небезпечно це може бути в умовах поганої видимості, під час дощу чи снігу або в темний час доби.

Користування телефоном за кермом знижує рівень уваги водія та уповільнює реакцію, тому за користування телефону українцям світить штраф.

Штрафи прописані у Кодексу України про адміністративні порушення.

Водії, які хочуть розмовляти по телефону під час руху, повинні використовувати спеціальні пристрої, що дозволяють вести розмову без необхідності тримати телефон у руках.

Порушення цього правила карається штрафом у розмірі 510 гривень (ст. 122, ч. 2 КпАП). Якщо ж використання телефону призводить до негативних наслідків для інших учасників дорожнього руху, штраф може зрости до 1445 гривень або навіть призвести до позбавлення права керування транспортним засобом на термін від шести місяців до одного року (ст. 122, ч. 4 КпАП).

Дослідження показують, що водії, які використовують телефон, реагують із затримкою до трьох секунд. За цей час, рухаючись на середній швидкості, автомобіль може проїхати до 50 метрів, що збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Особливо небезпечно це може бути в умовах поганої видимості, під час дощу чи снігу або в темний час доби. Ризик зростає ще більше для водіїв, які відчувають втому або є літніми.

Щоб уникнути як небезпечних ситуацій на дорозі, так і штрафів, водіям рекомендується використовувати пристрої, які дозволяють говорити по телефону без рук, або зупинятися в безпечних місцях для розмови. Це забезпечить не лише комфорт, а й безпеку для водія та інших учасників руху.

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