Особенно опасно это может быть в условиях плохой видимости во время дождя или снега или в темное время суток.

Использование телефона за рулем снижает уровень внимания водителя и замедляет реакцию, поэтому за использование телефона украинцам светит штраф.

Штрафы прописаны в Кодексе Украины об административных нарушениях.

Водители, желающие разговаривать по телефону во время движения, должны использовать специальные устройства, позволяющие вести разговор без необходимости держать телефон в руках.

Нарушение этого правила карается штрафом в размере 510 гривен (ст. 122, ч. 2 КоАП). Если использование телефона приводит к негативным последствиям для других участников дорожного движения, штраф может возрасти до 1445 гривен или даже привести к лишению права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года (ст. 122, ч. 4 КоАП).

Исследования показывают, что водители с телефоном реагируют с задержкой до трех секунд. За это время, двигаясь на средней скорости, автомобиль может проехать до 50 метров, что увеличивает риск аварийных ситуаций.

Особенно опасно это может быть в условиях плохой видимости во время дождя или снега или в темное время суток. Риск растет еще больше для водителей, испытывающих усталость или пожилых.

Чтобы избежать как опасных ситуаций на дороге, так и штрафов, водителям рекомендуется использовать устройства, позволяющие разговаривать по телефону без рук, или останавливаться в безопасных местах для разговора. Это обеспечит не только комфорт, но и безопасность водителя и других участников движения.

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