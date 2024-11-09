У Кривому Розі невідомі особи обстріляли надгробок загиблого 26-річного військового Романа Юрченка.

Про це пише Суспільне з посиланням на районне управління поліції. Зазначається, що мати загиблого, Наталія Юрченко, виявила цей акт вандалізму 6 жовтня, коли вранці побачила пошкоджений пам’ятник сина на кладовищі.

"Я почула постріли, вийшла подивитися. Стояла військова машина камуфляжна й чоловік був у бірюзовій кофтині. Те, що було чутно — стріляв він дуже багато. В нас такого не було, ніхто й подумати не міг, що могли ціленаправлено стріляти в памятник", - розповіла працівниця кладовища.

Матір не має жодних здогадок, хто б міг це зробити, адже у сина не було ворогів. Роман Юрченко пішов служити в армію в вересні 2022 року, після короткого навчання в Великій Британії. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, коли їхній автомобіль був підбитий ворожим вогнем.

Речниця Криворізької поліції, Ангеліна Крадожон, підтвердила факт події, зазначивши, що слідчі розпочали розслідування. Наразі ведеться розслідування за частиною 3 статті 297 КК України, що передбачає до семи років позбавлення волі.

Наталія Юрченко зазначила, що після завершення слідства вона відновить пам'ятник на могилі сина і сподівається на справедливість.

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