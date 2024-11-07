Один із військових, що представився молодшим сержантом, підійшов до нього і показав документи, спілкуючись російською.

Активіст з Одеси Дем'ян Ганул став учасником конфлікту з представниками ТЦК.

Відео інциденту опублікував сам Ганул.

Його обурило, що військовослужбовці спілкувалися з ним російською мовою.

Подробиці конфлікту:

Активіста зупинили на мобільному блокпосту в Одесі, де серед військових були особи в формі без розпізнавальних знаків. На запису видно, як Ганул запитує їх, чи є вони військовими, але у відповідь чоловіки мовчать і відвертаються. Один із військових, що представився молодшим сержантом, підійшов до нього і показав документи, спілкуючись російською. Це викликало обурення Ганула, який вимагав, щоб він перейшов на державну мову, але військовий відповів, що не знає української.

«Я поговорив зі старшим на блокпості, поділився своїми враженнями та попросив, щоб у формі були лише військові, а не ті, хто намагається їх замінити», — розповідає активіст.

Слід зазначити, що ТЦК поки не прокоментували цей інцидент. Ганул вважає, що особи без знаків на своїй формі є представниками громадських організацій, які разом з поліцією та ТЦК патрулюють місто.

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