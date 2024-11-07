Один из военных, представившийся младшим сержантом, подошел к нему и показал документы, общаясь на русском.

Активист из Одессы Демьян Ганул стал участником конфликта с представителями ТЦК.

Видео инцидента опубликовал сам Ганул.

Его возмутило, что военнослужащие общались с ним на русском языке.

Подробности конфликта:

Активиста остановили на мобильном блокпоста в Одессе, где среди военных были лица в форме без опознавательных знаков. На записи видно, как Ганул спрашивает их, военные ли они, но в ответ мужчины молчат и отворачиваются. Один из военных, представившийся младшим сержантом, подошел к нему и показал документы, общаясь на русском. Это вызвало возмущение Ганула, требовавшего, чтобы он перешел на государственный язык, но военный ответил, что не знает украинского.

"Я поговорил со старшим на блокпосте, поделился своими впечатлениями и попросил, чтобы в форме были только военные, а не те, кто пытается их заменить", - рассказывает активист.

Следует отметить, что ТЦК пока не прокомментировали этот инцидент. Ганул считает, что лица без знаков на своей форме являются представителями общественных организаций, вместе с полицией и ТЦК патрулируют город.

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