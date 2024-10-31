Вона розповіла, що до її сестри підійшли зі словами образливого змісту, не схвалюючи використання карток російського банку.

Блогерка намагалася розрахуватися у львівському закладі карткою російського "Сбєрбанку" і була змушена покинути приміщення.

Софія Лоран, так звати дівчину, розповіла про інцидент на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, персонал відмовився обслуговувати її після того, як вона спробувала розрахуватися карткою "Сбербанку". Лоран висловила обурення тим, що її фінансові рішення і вибір банку стали причиною конфлікту, і заявила, що "ніхто не має втручатися в те, де вона тримає свої кошти".

Блогерка також вважає, що реакція персоналу була надто бурхливою і неадекватною. Вона розповіла, що до її сестри підійшли зі словами образливого змісту, не схвалюючи використання карток російського банку.

"Підходять до моєї сестри й кажуть: "Ти л*рва, пішла ти на х*й. Ти руська". Через просто переказ банку. Вам не соромно взагалі?" — сказала вона.

Раніше Politeka також писала про те, що в одній з кав'ярень стався мовний скандал, який викликав бурхливу реакцію.

На відео потрапив тільки невеликий фрагмент скандалу, вочевидь близько до завершення. Тобто, що невідомо передувало мовному скандалу.

"Якби ви не балакали російською, в Україні було б все нормально, ракети літають по навчальним закладам через таких як ви. Україна починається із кожного з нас", - зацитував автор твіта дівчину.

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