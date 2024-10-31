Она рассказала, что к ее сестре подошли со словами оскорбительного содержания, не одобряя использование карт российского банка.

Блогерша пыталась рассчитаться во львовском заведении картой российского "Сбербанка" и была вынуждена покинуть помещение.

София Лоран, так зовут девушку, рассказала об инциденте на своей странице в Instagram.

По ее словам, персонал отказался обслуживать ее после того, как она попыталась рассчитаться картой "Сбербанка". Лоран выразила возмущение тем, что ее финансовые решения и выбор банка стали причиной конфликта и заявила, что "никто не должен вмешиваться в то, где она держит свои средства".

Блогерка также считает, что реакция персонала была слишком бурной и неадекватной. Она рассказала, что к ее сестре подошли со словами оскорбительного содержания, не одобряя использование карт российского банка.

"Подходят к моей сестре и говорят: "Ты л*рва, пошла ты на х*й. Ты русский". Через просто перевод банка. Вам не стыдно вообще?" – сказала она.

Ранее Politeka также писала о том, что в одном из кафе произошел языковой скандал, вызвавший бурную реакцию.

На видео попал только небольшой фрагмент скандала, очевидно, близко к завершению. То есть, что неизвестно предшествовало речевому скандалу.

"Если бы вы не говорили по-русски, в Украине было бы все нормально, ракеты летают по учебным заведениям из-за таких как вы. Украина начинается с каждого из нас", - зацитировал автор твита девушку.

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