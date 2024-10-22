У Києві в одній з кав'ярень виник мовний конфлікт - дівчина влаштувала скандал, зауваживши відвідувачам, які спілкувалися російською мовою.

Твіт про це опублікував користувач мережі "Х" під ніком hulyneuley.

На відео потрапив тільки невеликий фрагмент скандалу, вочевидь близько до завершення. Тобто, що невідомо передувало мовному скандалу.

"Якби ви не балакали російською, в Україні було б все нормально, ракети літають по навчальним закладам через таких як ви. Україна починається із кожного з нас", - зацитував автор твіта дівчину.

Дівчина, яка розмовляла українською, вирішила покинути заклад, тоді як компанія, що спілкувалася російською, залишилася, підкресливши, що їм "тут добре". Відео події викликало великий резонанс, і слід зазначити, що більшість користувачів підтримали позицію дівчини, отримавши більше лайків.

"Утиски московоротих. Мені подобається. Давайте ще більше", "Російську мову потрібно утискати, де тільки можна. А ці челики типові представники какаяразница", "Підтримую думку цієї пані. Якщо хтось вигадує собі статистику російськомовних військових, то можете піти на*уй, бо ви не військові. А у нас в окопах теж проходить українізація", "Мені так хочеться обійняти цю дівчину. Це я просто завжди. Люди двляться на тебе, як на дуру, кривляються. За що? За те, що захищаєш свою рідну мову та культуру?".

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