На відео потрапив тільки невеликий фрагмент скандалу, вочевидь близько до завершення.

У Києві в одній з кав'ярень виник мовний конфлікт - дівчина влаштувала скандал, зауваживши відвідувачам, які спілкувалися російською мовою.

Твіт про це опублікував користувач мережі "Х" під ніком hulyneuley.

«Якби ви не балакали російською, в Україні було б все нормально, ракети літають по навчальним закладам через таких як ви. Україна починається із кожного з нас» pic.twitter.com/VXits40BPz — hulyneuley (@hulyneuley) October 19, 2024

На відео потрапив тільки невеликий фрагмент скандалу, вочевидь близько до завершення. Тобто, що невідомо передувало мовному скандалу.

"Якби ви не балакали російською, в Україні було б все нормально, ракети літають по навчальним закладам через таких як ви. Україна починається із кожного з нас", - зацитував автор твіта дівчину.

Дівчина, яка розмовляла українською, вирішила покинути заклад, тоді як компанія, що спілкувалася російською, залишилася, підкресливши, що їм "тут добре". Відео події викликало великий резонанс, і слід зазначити, що більшість користувачів підтримали позицію дівчини, отримавши більше лайків.

"Утиски московоротих. Мені подобається. Давайте ще більше", "Російську мову потрібно утискати, де тільки можна. А ці челики типові представники какаяразница", "Підтримую думку цієї пані. Якщо хтось вигадує собі статистику російськомовних військових, то можете піти на*уй, бо ви не військові. А у нас в окопах теж проходить українізація", "Мені так хочеться обійняти цю дівчину. Це я просто завжди. Люди двляться на тебе, як на дуру, кривляються. За що? За те, що захищаєш свою рідну мову та культуру?".

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