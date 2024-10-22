На видео попал только небольшой фрагмент скандала, очевидно, близко к завершению.

В Киеве в одном из кафе возник языковой конфликт – девушка устроила скандал, заметив посетителям, которые общались на русском языке.

Твит об этом опубликовал пользователь сети "Х" под ником hulyneuley.

«Если бы вы не говорили по-русски, в Украине было бы все нормально, ракеты летают по учебным заведениям через таких как вы. Украина начинается с каждого из нас» pic.twitter.com/VXits40BPz — hulyneuley (@hulyneuley) 19 жовтня 2024

На видео попал только небольшой фрагмент скандала, очевидно, близко к завершению. То есть, что неизвестно предшествовало речевому скандалу.

"Если бы вы не говорили по-русски, в Украине было бы все нормально, ракеты летают по учебным заведениям из-за таких как вы. Украина начинается с каждого из нас", - зацитировал автор твита девушку.

Девушка, которая говорила по-украински, решила покинуть заведение, в то время как общавшаяся на русском компания осталась, подчеркнув, что им "здесь хорошо". Видео происшествия вызвало большой резонанс, и следует отметить, что большинство пользователей поддержало позицию девушки, получив больше ругательств.

"Притеснения московратых. Мне нравится. Давайте еще больше", "Русский язык нужно ущемлять, где тильеи можно. А эти челики типичные представители какая разница", "Поддерживаю мнение этой дамы. Если кто-то придумывает себе статистику русскоязычных военных, то можете пойти на*уй , потому что вы не военные. А у нас в окопах тоже проходит украинизация". "Мне так хочется обнять эту девушку. язык и культуру?".

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