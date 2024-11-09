В Кривом Роге неизвестные обстреляли надгробие погибшего 26-летнего военного Романа Юрченко.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на районное управление полиции. Отмечается, что мать погибшего Наталья Юрченко обнаружила этот акт вандализма 6 октября, когда утром увидела поврежденный памятник сына на кладбище.

"Я услышала выстрелы, вышла посмотреть. Стояла военная камуфляжная машина и мужчина был в бирюзовой кофточке. То, что было слышно — стрелял он очень много. У нас такого не было, никто и подумать не мог, что могли целенаправленно стрелять в памятник", – рассказала работница кладбища.

Мать не имеет догадок, кто бы мог это сделать, ведь у сына не было врагов. Роман Юрченко пошел служить в армию в сентябре 2022 года, после короткой учебы в Великобритании. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, когда их автомобиль был подбит вражеским огнем.

Представитель Криворожской полиции, Ангелина Крадожон, подтвердила факт происшествия, отметив, что следователи начали расследование. В настоящее время проводится расследование по части 3 статьи 297 УК Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Наталья Юрченко отметила, что по завершении следствия она восстановит памятник на могиле сына и надеется на справедливость.

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