Однак строки та параметри цих змін залишаються невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.

Національний банк України передбачає, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться без змін до 2026 року, після чого їх підвищення наблизиться до економічно обґрунтованих рівнів.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України.

Причини зростання тарифів

Через складну зупинку в енергетичній сфері прогнозується, що з 2026 року тарифи почнуть зростати до економічно обґрунтованих показників.

На прогнозному горизонті очікується поступове зростання акцій та тарифів у сфері житлово-комунальних послуг. Однак строки та параметри цих змін залишаються невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції, – йдеться у звіті.

За прогнозами НБУ, стрімке зростання цін на енергоносії та інші послуги ЖКГ може спричинити зростання інфляції та збільшення потреби в субсидіях для населення.

Натомість, затягування з підвищення тарифів призведе до нижчого рівня інфляції, але водночас збільшуватиме квазіфіскальні дисбаланси й знижуватиме фінансовий стан державних енергетичних компаній. Це може підвищити ризики дестабілізації на енергетичному ринку, погіршити інвестиційну привабливість галузі, і ціновий тиск відкладеться на майбутнє, – зазначають в НБУ.

За даними Держстату, у вересні 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 18,7% порівняно з вереснем 2023 року. Основним фактором стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%.

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення під час війни, але це не застосовується до електроенергії та холодної води.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати