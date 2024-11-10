Національний банк України передбачає, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться без змін до 2026 року, після чого їх підвищення наблизиться до економічно обґрунтованих рівнів.
Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України.
Причини зростання тарифів
Через складну зупинку в енергетичній сфері прогнозується, що з 2026 року тарифи почнуть зростати до економічно обґрунтованих показників.
На прогнозному горизонті очікується поступове зростання акцій та тарифів у сфері житлово-комунальних послуг. Однак строки та параметри цих змін залишаються невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції, – йдеться у звіті.
За прогнозами НБУ, стрімке зростання цін на енергоносії та інші послуги ЖКГ може спричинити зростання інфляції та збільшення потреби в субсидіях для населення.
Натомість, затягування з підвищення тарифів призведе до нижчого рівня інфляції, але водночас збільшуватиме квазіфіскальні дисбаланси й знижуватиме фінансовий стан державних енергетичних компаній. Це може підвищити ризики дестабілізації на енергетичному ринку, погіршити інвестиційну привабливість галузі, і ціновий тиск відкладеться на майбутнє, – зазначають в НБУ.
За даними Держстату, у вересні 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 18,7% порівняно з вереснем 2023 року. Основним фактором стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%.
Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення під час війни, але це не застосовується до електроенергії та холодної води.
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