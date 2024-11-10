Однако сроки и параметры этих изменений остаются неопределенными, что создает риск прогноза инфляции.

Национальный банк Украины предусматривает, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся по-прежнему до 2026 года, после чего их повышение приблизится к экономически обоснованным уровням.

Об этом говорится в " Инфляционном отчете " Национального банка.

Причины роста тарифов

Из-за сложной остановки в энергетической сфере прогнозируется, что с 2026 года тарифы начнут расти до экономически обоснованных показателей.

На прогнозном горизонте ожидается постепенное увеличение акций и тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Однако сроки и параметры этих изменений остаются неопределенными, что создает риски для прогноза инфляции, – говорится в отчете.

По прогнозам НБУ, стремительный рост цен на энергоносители и другие услуги ЖКХ может повлечь за собой рост инфляции и увеличение потребности в субсидиях для населения.

Затягивание по повышению тарифов приведет к более низкому уровню инфляции, но в то же время будет увеличивать квазифискальные дисбалансы и снижать финансовое состояние государственных энергетических компаний. Это может повысить риски дестабилизации на энергетическом рынке, ухудшить инвестиционную привлекательность отрасли и ценовое давление отложится на будущее, – отмечают в НБУ.

По данным Госстата, в сентябре 2024 г. тарифы на коммунальные услуги выросли на 18,7% по сравнению с сентябрем 2023 г. Основным фактором стало повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление во время войны, но это не применяется к электроэнергии и холодной воде.

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