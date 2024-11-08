Українці можуть зекономити до 1100 кВт·год електроенергії на рік, що в перерахунку на гроші становить близько 4752 грн, за умови дотримання простих правил економії електрики.

Це дозволить не лише знизити витрати на енергію, а й підтримати стабільність енергосистеми країни, зазначили у Міністерстві енергетики.

Щоб досягти такої економії, уряд радить дотримуватись кількох простих, але ефективних порад. Зокрема:

1. Економія на освітленні:

Заміна звичайних ламп розжарювання на LED-лампи дозволяє знизити споживання електроенергії в 10 разів. Наприклад, 5 LED-ламп потужністю 9 Вт замість звичайних 60 Вт можуть зекономити до 680 кВт·год на рік.

2. Вимикання світла та електроприладів:

За підрахунками Міненерго, вимкнення світла у порожніх кімнатах дозволяє зекономити близько 90 кВт·год на рік. Вимикання пристроїв з режиму очікування (stand-by) додатково допоможе зберегти до 138 кВт·год.

3. Зменшення часу перегляду телевізора та використання комп'ютера:

Заміна хоча б однієї години перегляду телевізора чи роботи за комп'ютером на іншу активність дозволяє заощадити 144 кВт·год на рік.

4. Виймання зарядних пристроїв з розеток:

Зарядні пристрої, навіть коли не використовуються, продовжують споживати енергію, залишаючись в розетці. Вимкнення їх допоможе зберегти до 26,3 кВт·год на рік на кожен пристрій.

"Раціональне споживання енергії – це не про відмову від комфорту, а про свідомий підхід до використання ресурсів. Прості щоденні звички дозволяють без додаткових витрат отримувати в 2-3 рази більше користі від електроприладів та значно знизити витрати на електроенергію та допомогти енергетикам та енергосистемі України", – зазначають у Міністерстві енергетики.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.