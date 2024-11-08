Чтобы добиться такой экономии, Министерство энергетики советует соблюдать несколько простых, но эффективных советов.

Украинцы могут сэкономить до 1100 кВтч электроэнергии в год, что в пересчете на деньги составляет около 4752 грн, при соблюдении простых правил экономии электричества.

Это позволит не только снизить затраты на энергию, но и поддержать стабильность энергосистемы страны, отметили в Министерстве энергетики.

Чтобы добиться такой экономии, правительство советует придерживаться нескольких простых, но эффективных советов. В частности:

1. Экономия на освещении:

Замена обычных ламп накаливания на LED-лампы позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз. К примеру, 5 LED-ламп мощностью 9 Вт вместо обычных 60 Вт могут сэкономить до 680 кВтч в год.

2. Выключение света и электроприборов:

По подсчетам Минэнерго, отключение света в пустых комнатах позволяет сэкономить около 90 кВтч в год. Выключение устройств из режима ожидания дополнительно поможет сохранить до 138 кВт·ч.

3. Уменьшение времени просмотра телевизора и использования компьютера:

Замена хотя бы одного часа просмотра телевизора или работы за компьютером на другую активность позволяет сэкономить 144 кВтч в год.

4. Извлечение зарядных устройств из розеток:

Зарядные устройства, даже если не используются, продолжают потреблять энергию, оставаясь в розетке. Выключение их поможет сохранить до 26,3 кВтч в год на каждое устройство.

"Рациональное потребление энергии – это не об отказе от комфорта, а о сознательном подходе к использованию ресурсов. Простые ежедневные привычки позволяют без дополнительных затрат получать в 2-3 раза больше пользы от электроприборов и значительно снизить затраты на электроэнергию и помочь энергетикам и энергосистеме Украины", – отмечают в Министерстве энергетики.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.