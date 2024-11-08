Украинцы могут сэкономить до 1100 кВтч электроэнергии в год, что в пересчете на деньги составляет около 4752 грн, при соблюдении простых правил экономии электричества.
Это позволит не только снизить затраты на энергию, но и поддержать стабильность энергосистемы страны, отметили в Министерстве энергетики.
Чтобы добиться такой экономии, правительство советует придерживаться нескольких простых, но эффективных советов. В частности:
1. Экономия на освещении:
Замена обычных ламп накаливания на LED-лампы позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз. К примеру, 5 LED-ламп мощностью 9 Вт вместо обычных 60 Вт могут сэкономить до 680 кВтч в год.
2. Выключение света и электроприборов:
По подсчетам Минэнерго, отключение света в пустых комнатах позволяет сэкономить около 90 кВтч в год. Выключение устройств из режима ожидания дополнительно поможет сохранить до 138 кВт·ч.
3. Уменьшение времени просмотра телевизора и использования компьютера:
Замена хотя бы одного часа просмотра телевизора или работы за компьютером на другую активность позволяет сэкономить 144 кВтч в год.
4. Извлечение зарядных устройств из розеток:
Зарядные устройства, даже если не используются, продолжают потреблять энергию, оставаясь в розетке. Выключение их поможет сохранить до 26,3 кВтч в год на каждое устройство.
"Рациональное потребление энергии – это не об отказе от комфорта, а о сознательном подходе к использованию ресурсов. Простые ежедневные привычки позволяют без дополнительных затрат получать в 2-3 раза больше пользы от электроприборов и значительно снизить затраты на электроэнергию и помочь энергетикам и энергосистеме Украины", – отмечают в Министерстве энергетики.
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