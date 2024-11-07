Зі зниженням температури за вікном, українці почнуть витрачати більше електроенергії та газу для опалення своїх осель.

Незважаючи на зростання споживання енергії, в енергетичній системі дефіциту наразі не спостерігається. Відключень електрики поки не планується, повідомляє експерт Володимир Омельченко.

"На мій погляд, на сьогодні дефіциту не передбачається. Інформацією в енергосистемі, передусім, володіють Міненерго і "Укренерго", - повідомив він.

Омельченко зазначає, що рішення щодо введення відключень електроенергії буде приймати НЕК "Укренерго". Водночас енергетична компанія ставить за мету пройти зимовий період без запровадження обмежень.

Дефіцит в енергосистемі може виникати не лише через підвищене споживання, але й через зниження потужностей, зокрема, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

Варто підкреслити, що у Politico озвучили найгірший сценарій з відключеннями світла взимку.

Там зазначають, що зима 2024-2025 може стати однією з найважчих для України. Росія продовжує атаки на українські об'єкти, і у разі ударів по атомних електростанціях, в країні можуть виникнути серйозні перебої з електропостачанням, що призведе до відключень на 20 годин на добу.

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