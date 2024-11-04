Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що повернення до графіків відключень буде залежати від поточної ситуації.

В певних умовах Україна може зустріти зиму без відключень електрики - у ДТЕК роз'яснили, за яких обставин це стане можливим.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що наразі не може прогнозувати, коли країна зможе повернутися до графіків подачі електроенергії.

Дмитро Сахарук повідомив, що Україна може не повернутися до планових графіків відключень електрики.

"Я не можу сказати коли чекати повернення графіків, тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось", — заявив Сахарук.

За його словами, Україна може пережити всю зиму без відключень електроенергію, проте лише за однієї умови.

"Якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача електроенергії. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень", — зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко також висловив думку, що графіки відключень можуть бути введені вже з наступного тижня через очікуване зниження температури. Проте в Укренерго цю інформацію спростували.

Прогнозується, що зниження температури повітря на початку наступного тижня призведе до зростання енергоспоживання. Проте лише НЕК "Укренерго" може оцінити, чи буде потрібно впроваджувати відключення, зокрема для побутових споживачів. Наразі компанія не надала жодних прогнозів щодо цього.

Джерело: Telegraf.

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