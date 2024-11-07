Со снижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.

"На мой взгляд, на сегодняшний день дефицита не предусматривается. Информацией в энергосистеме, прежде всего, владеют Минэнерго и "Укрэнерго", - сообщил он.

Омельченко отмечает, что решение о введении отключений электроэнергии будет принимать НЭК "Укрэнерго". В то же время энергетическая компания ставит целью пройти зимний период без введения ограничений.

Дефицит в энергосистеме может возникать не только из-за повышенного потребления, но и из-за снижения мощностей, в частности, вследствие повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.

Стоит подчеркнуть, что в Politico озвучили самый плохой сценарий с отключениями света зимой.

Там отмечают, что зима 2024-2025 может стать одной из самых трудных для Украины. Россия продолжает атаки на украинские объекты и в случае ударов по атомным электростанциям в стране могут возникнуть серьезные перебои с электроснабжением, что приведет к отключениям на 20 часов в сутки.

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