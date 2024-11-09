Хоча опадів не пропонуються, в деяких районах України будуть спостерігатися тумани.

У суботу, 9 листопада, в Україні обіцяють суху погоду, хоча невеликий дощ може пройти в південних регіонах.

Таку інформацію надала народний синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря вдень сягатиме до +12 °C.

Хоча опадів не пропонуються, в деяких районах України будуть спостерігатися тумани. Погода буде хмарною, але сонце все ж може проглядати через хмари.

Температура вночі знизиться до +2...+7 °C, вдень коливатиметься в межах +4...+7 °C, на півдні та Закарпатті очікується, що буде тепліше — +8...+12 °C.

У Києві 9 листопада також обіцяють суху погоду з туманами. Нічна температура становитиме +3...+5 °C, а вдень варто очікувати +5...+8 °C.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні зовсім скоро почнуться сильні снігопади. Згідно з даними, перший серйозний снігопад в Україні можливий вже 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухається з південного заходу, принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 числа, а до вечора снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від 0 до +2 градусів, тоді як в Карпатах можливі морози до -4 градусів. У суботу, 16 листопада, негода пошириться на східні, південні та центральні області, а також частину північних регіонів, і місцями снігопади можуть бути інтенсивними.

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